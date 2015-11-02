Нужно сделать сайт с поддоменами юзеров

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок170 просмотров
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Нужен сайт. Чтобы сайты юзеров находились на поддоменах. Примерно как сделано сдесь kharnas.agronationale.ru/ --

но не нужно добавление и редактирование юзерами информации. Вообще личный кабинет юзера не надо подключать.

Вся информация уже есть в базе данных.

Надо лишь взять и вывести её на сайтах- поддоменах.

Тоесть в бд хранятся уже структурированные записи. Сопоставление поддомена, и записей этому поддомену.

Надо вывести в дизайн сайта- поддомена. Можно просто вывести в шаблон – а правку стилей и верстку не надо.

Сделать на какой нибудь распространенной цмс. Чтобы особо не заморачиваться.

На какой нибудь из этих:

вордпресс

modx

instantcms

На сайте должно быть обязательно кеширование. Пишите Ваши примерные цены и сроки.

8 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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