Нужно сделать сайт с поддоменами юзеров

Нужен сайт. Чтобы сайты юзеров находились на поддоменах. Примерно как сделано сдесь kharnas.agronationale.ru/ --

но не нужно добавление и редактирование юзерами информации. Вообще личный кабинет юзера не надо подключать.

Вся информация уже есть в базе данных.

Надо лишь взять и вывести её на сайтах- поддоменах.

Тоесть в бд хранятся уже структурированные записи. Сопоставление поддомена, и записей этому поддомену.

Надо вывести в дизайн сайта- поддомена. Можно просто вывести в шаблон – а правку стилей и верстку не надо.

Сделать на какой нибудь распространенной цмс. Чтобы особо не заморачиваться.

На какой нибудь из этих:

вордпресс

modx

instantcms

На сайте должно быть обязательно кеширование. Пишите Ваши примерные цены и сроки.