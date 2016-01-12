Сделать магазин на Prestashop с доработкой функционала

Нужен сайт. Чтобы сайты юзеров находились на поддоменах. Примерно как сделано сдесь [url=http://kharnas.agronationale.ru/]kharnas.agronationale.ru/[/url] -- но не нужно добавление и редактирование юзерами информации. Вообще личный кабинет юзера не надо подключать. Вся информация уже есть в базе ...