Сделать магазин на Prestashop с доработкой функционала

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка162 просмотра
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Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ.

Техническое задание разместил здесь: https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing

Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.

Prestashop
8 лет назад
cryptoniko
Руслан 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$200
10 дней
Работа выполнена хорошо
Работа с Русланом прошла успешно. Коммуникация, оплата, постановка задач - всё в порядке, всё чётко. Спасибо за приятное сотрудничество!
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