Сделать магазин на Prestashop с доработкой функционала

Всем привет! Есть: сайт на конструкторе jimdo, сайт спортивной школы. Нужно: переделать сайт на cms bitrix, предложить 3-4 варианта редизайна Структуру и материалы нужно перенести со старого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ.
Техническое задание разместил здесь: https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing
Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здраствуйте, ТЗ на разработку сайта по услугам: Нужно сделать главную страницу + 6 внутренних. Главная страница - оффер, акции, скидки - обратная связь, заказ звонка - информация о предоставляемых услугах (кнопки) - выгоды работы с компанией - отзывы и партнеры ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт8 лет назад
[b]Уважаемыйдруг![/b] [b]Есть:[/b]- стоматологический кабинет, - практикующий врач-стоматолог, - имеющий разработки в материалах,- участвовавший в конкурсных работах,- при этом преподающий в медицинскоминституте,- работающий по новым и классическимметодикам,- использующий проверенные зарубежныепрепараты, материалы и оборудование. [b]Нужнона сайте:[/b]- разработать логотип,- разработать ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть готовый сайт (чужой), который полностью устраивает меня по своему функционалу и отвечает моим потребностям. Ссылка на сайт в приложении. Есть два варианта выполнения работы. 1) Скопировать сайт, изменив на нем "шапку", самостоятельно отрисовав ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $60
Нужно разработать лендинг пейдж по типу сайта [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8.%D1%80%D1%84]лендинги.рф[/url] с небольшим изменением текстов и картинок, а также добавлением видеоролика (фона главной страницы) и созданием админ-панели для изменения картинок и текстов на странице в любой момент.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт. Чтобы сайты юзеров находились на поддоменах. Примерно как сделано сдесь [url=http://kharnas.agronationale.ru/]kharnas.agronationale.ru/[/url] -- но не нужно добавление и редактирование юзерами информации. Вообще личный кабинет юзера не надо подключать. Вся информация уже есть в базе ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать лэндинг. Подробности в прикреплённой сайте. От вас стоимость и сроки.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать рейтинг Форекс брокеров+блог (на английском языке). Обязательно уникальный дизайн, продуманный юзабилити, цветовая гамма, расположение блоков и функционал будем обсуждать в личной переписке. Логотип, иконки, плагин рейтинга, все все все - уникально. Предпочтение отдаю студиям, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Скажите за сколько зделаете такой сайт https://smmlaba.com Напишите цену и срокиСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад