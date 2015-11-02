Сделать сайт под ключ

Здраствуйте, ТЗ на разработку сайта по услугам: Нужно сделать главную страницу + 6 внутренних. Главная страница - оффер, акции, скидки - обратная связь, заказ звонка - информация о предоставляемых услугах (кнопки) - выгоды работы с компанией - отзывы и партнеры - расположение на карте 6 внутренних страниц по разным услугам. На каждой странице краткая информация по услуге и цены. По сути нужно 6 одинаковых страниц, где будет отличаться заголовок, картинка и текст с ценами.Весь текст пишем сами, подробности расположения обсудим с исполнителем. Всякие там движки подключать не нужно, страницы все статичные, новости информацию и прочее никто писать не будет.

Пример дизайна который нам нужен прикрепил к проекту.Пишите пожалуйста стоимость работы. Спасибо