Сделать сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка318 просмотров
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Здраствуйте,  ТЗ на разработку сайта по услугам: Нужно сделать главную страницу + 6 внутренних. Главная страница - оффер, акции, скидки - обратная связь, заказ звонка  - информация о предоставляемых услугах (кнопки) - выгоды работы с компанией  - отзывы и партнеры  - расположение на карте  6 внутренних страниц по разным услугам. На каждой странице краткая информация по услуге и цены. По сути нужно 6 одинаковых страниц, где будет отличаться заголовок, картинка и текст с ценами.Весь текст пишем сами, подробности расположения обсудим с исполнителем. Всякие там движки подключать не нужно, страницы все статичные, новости информацию и прочее никто писать не будет. 

Пример дизайна который нам нужен прикрепил к проекту.Пишите пожалуйста стоимость работы. Спасибо 

8 лет назад
Skosha
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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