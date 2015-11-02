Сайт для стоматолога

Уважаемыйдруг! Есть:- стоматологический кабинет, - практикующий врач-стоматолог, - имеющий разработки в материалах,- участвовавший в конкурсных работах,- при этом преподающий в медицинскоминституте,- работающий по новым и классическимметодикам,- использующий проверенные зарубежныепрепараты, материалы и оборудование. Нужнона сайте:- разработать логотип,- разработать картинку сайта,- разместить данные о кабинете,- разместить окна со следующими выходами(окнами). Выходы(окна):- наши данные - юридические сведения овраче (ИНН и прочее), лицензии- контакты –- прейскурант цен – сведения о ценах наоказываемые услуги,- заявки клиента – где разместить данныеклиента, симптомы проблемы, ранее оказываемые услуги, особенности организма на

препараты, планируемое время для посещения, контактные телефоны, согласие врача- для врача (закрытая для клиентов) –ФИО клиента, симптомы, диагноз, применяемые препараты, проделанная работа,

стоимость услуги. Данные сведениядолжны отображаться в карточном и табличном варианте, с возможностью быстрого

поиска клиента и подготовки финансовых и медицинских документов для отчетов. Отдельно. Всвязи с значительной разницей цен в Перми и Москве и Питербурге – (выход) окно

для медицинских туристов. Где:Со стороныклиента:- контактные данные- возможный период времени нахождения вПермском крае- размещение в период пребывания- необходимость сопровождения- предполагаемое место посещениятуристических объектов Состороны врача:- места для посещения с учетом пожеланийврача,- предлагаемый план работы- согласие врача. Такжеданный сайт должен быть переведен в последующем на английском языке. Размещениеданного сайта на доступных местах в Интернете. Возможностьиспользования данного сайта на рекламной продукции.