Сайт для стоматолога

Добрый день! Есть готовый сайт (чужой), который полностью устраивает меня по своему функционалу и отвечает моим потребностям. Ссылка на сайт в приложении. Есть два варианта выполнения работы. 1) Скопировать сайт, изменив на нем "шапку", самостоятельно отрисовав ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемыйдруг! Есть:- стоматологический кабинет, - практикующий врач-стоматолог, - имеющий разработки в материалах,- участвовавший в конкурсных работах,- при этом преподающий в медицинскоминституте,- работающий по новым и классическимметодикам,- использующий проверенные зарубежныепрепараты, материалы и оборудование. Нужнона сайте:- разработать логотип,- разработать картинку сайта,- разместить данные о кабинете,- разместить окна со следующими выходами(окнами). Выходы(окна):- наши данные - юридические сведения овраче (ИНН и прочее), лицензии- контакты –- прейскурант цен – сведения о ценах наоказываемые услуги,- заявки клиента – где разместить данныеклиента, симптомы проблемы, ранее оказываемые услуги, особенности организма на
препараты, планируемое время для посещения, контактные телефоны, согласие врача- для врача (закрытая для клиентов) –ФИО клиента, симптомы, диагноз, применяемые препараты, проделанная работа,
стоимость услуги. Данные сведениядолжны отображаться в карточном и табличном варианте, с возможностью быстрого
поиска клиента и подготовки финансовых и медицинских документов для отчетов. Отдельно. Всвязи с значительной разницей цен в Перми и Москве и Питербурге – (выход) окно
для медицинских туристов. Где:Со стороныклиента:- контактные данные- возможный период времени нахождения вПермском крае- размещение в период пребывания- необходимость сопровождения- предполагаемое место посещениятуристических объектов Состороны врача:- места для посещения с учетом пожеланийврача,- предлагаемый план работы- согласие врача. Такжеданный сайт должен быть переведен в последующем на английском языке. Размещениеданного сайта на доступных местах в Интернете. Возможностьиспользования данного сайта на рекламной продукции.
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