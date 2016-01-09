Сайт на вордпресс

Необходимо сделать персональный сайт юриста и корпоративного консультанта, основное направление: оказание юридических услуг , корпоративный консалтинг (потенциальные клиенты - малый и средний бизнес, физические лица), а также раздел упоминания в СМИ, блог. Задачи я думаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования.
Срок: 7-10 дней.
Из условно-сложного функционала:
Статьи, с рубриками, хештегами, автоматическим постингом в сообщество в ВК, возможностью каскадного комментирования (с возможностью авторизации через соц.сети), счетчиком количества просмотров и комментариев, списком похожих статей, возможностью сортировки по дате, по просмотрам, по комментариям.
Галерея, точнее много галерей фотографий. По смыслу, будет создано несколько групп галерей общей тематики, в которых будут располагаться сами галереи. В каждой галерее тоже должна быть возможность комментирования. У каждой фотографии есть свое неоднострочное описание, как и у самой галереи.
Ну и глупая просьба: сделать сайт дружелюбным для СЕО-продвижения. Пока сам еще не знаю, в чем выражается эта "дружелюбность", но активно совершенствуемся в данном вопросе :)
И, конечно, на сайте будет раздел с прайс-листом, описанием компании, контактной информацией.
Сайт будет строится на шаблоне с themeforest Avada (http://theme-fusion.com/avada/)
При попытке написать толковое ТЗ я растекаюсь мысью по древу. Поэтому решил нарисовать мокапы для основных страниц. Любые подробные разъяснения по любому разделу предоставлю максимально быстро.
Исполнителю будет выслан шаблон Avada и выдан доступ к хостингу. Можно делать не на моем хостинге и просто по том перенести.
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