Сайт на вордпресс

Здравствуйте!

Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования.

Срок: 7-10 дней.

Из условно-сложного функционала:

Статьи, с рубриками, хештегами, автоматическим постингом в сообщество в ВК, возможностью каскадного комментирования (с возможностью авторизации через соц.сети), счетчиком количества просмотров и комментариев, списком похожих статей, возможностью сортировки по дате, по просмотрам, по комментариям.

Галерея, точнее много галерей фотографий. По смыслу, будет создано несколько групп галерей общей тематики, в которых будут располагаться сами галереи. В каждой галерее тоже должна быть возможность комментирования. У каждой фотографии есть свое неоднострочное описание, как и у самой галереи.

Ну и глупая просьба: сделать сайт дружелюбным для СЕО-продвижения. Пока сам еще не знаю, в чем выражается эта "дружелюбность", но активно совершенствуемся в данном вопросе :)

И, конечно, на сайте будет раздел с прайс-листом, описанием компании, контактной информацией.

Сайт будет строится на шаблоне с themeforest Avada (http://theme-fusion.com/avada/)

При попытке написать толковое ТЗ я растекаюсь мысью по древу. Поэтому решил нарисовать мокапы для основных страниц. Любые подробные разъяснения по любому разделу предоставлю максимально быстро.

Исполнителю будет выслан шаблон Avada и выдан доступ к хостингу. Можно делать не на моем хостинге и просто по том перенести.