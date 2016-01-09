Сайт на вордпресс

$300
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок268 просмотров
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Здравствуйте!

Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования.

Срок: 7-10 дней.

Из условно-сложного функционала:

Статьи, с рубриками, хештегами, автоматическим постингом в сообщество в ВК, возможностью каскадного комментирования (с возможностью авторизации через соц.сети), счетчиком количества просмотров и комментариев, списком похожих статей, возможностью сортировки по дате, по просмотрам, по комментариям.

Галерея, точнее много галерей фотографий. По смыслу, будет создано несколько групп галерей общей тематики, в которых будут располагаться сами галереи. В каждой галерее тоже должна быть возможность комментирования. У каждой фотографии есть свое неоднострочное описание, как и у самой галереи.

Ну и глупая просьба: сделать сайт дружелюбным для СЕО-продвижения. Пока сам еще не знаю, в чем выражается эта "дружелюбность", но активно совершенствуемся в данном вопросе :)

И, конечно, на сайте будет раздел с прайс-листом, описанием компании, контактной информацией.

Сайт будет строится на шаблоне с themeforest Avada (http://theme-fusion.com/avada/)

При попытке написать толковое ТЗ я растекаюсь мысью по древу. Поэтому решил нарисовать мокапы для основных страниц. Любые подробные разъяснения по любому разделу предоставлю максимально быстро.

Исполнителю будет выслан шаблон Avada и выдан доступ к хостингу. Можно делать не на моем хостинге и просто по том перенести.

8 лет назад
MaJest
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$300
10 дней
В целом, работа выполнена, сайт работает. Несколько раз отодвигались сроки по независящим от меня техническим причинам (со слов исполнителя) и часть функционала реализовать не удалось, хотя в ТЗ она присутствовала. Не смотря на эти замечания могу отметить, что работать с человеком было приятно, всегда был на связи и старался давать ответы на заданные вопросы. Так как веду далеко не первый проект на этой бирже, то могу сказать, что коммуникация у Алексея на очень высоком уровне. С этим же заказом или чем-то более сложным я повторно к нему бы не обратился, но с чем-то базовым - с удовольствием. Могу рекомендовать данного исполнителя к работе.
Честно говоря, было неприятно получить от Владислава такой отзыв, потому что мы ОЧЕНЬ старались. Опускаться до "ока за око" не станем, особенно в новогодние праздники, поэтому как бы и что бы там ни было, но с нашей стороны претензий нет, даже если что-то было не так. Будьте добрее, друзья. Всех благ.
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