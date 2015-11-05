Создать лендинг

Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...
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Привет!
Нужно сверстать лендинг на Wordpress.
Главное требование: поддержка плагина Visual Composer + подключение wooCommerce.
Тексты, картинки, векторы предоставлю.
с Вас финальный дизайн и верстка, можно по шаблону.
Указывайте цену и время выполнения.
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