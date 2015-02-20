Создание сайта на основе White label Iframes

Создание сайта по бронированию отелей Магадана на основе White label Iframes сайта booking.com

1) требуется создание только White label Iframes на сайт. Это главная задача - это интеграция этих окон booking.com

2) оптимальным было бы joomla 3...... какая-нибудь

3) возможно без дизайна - шаблон подберем сами и установим

ЕЩЕ РАЗ и на пальцах........

Я хочу на базе своего основного бизнеса создать сервис по бронированию отелей вокруг города - например в радиусе 200 км. В связи с тем, что это "проба пера" данного сервиса хочу базироваться на сервисе Booking.com. Сам сервис booking предлагает или сделать зеркало с его страницы с его логотипами и самим сервисом и все клиенты посетив мою страницу раз - переходят на букинг и там сами выбираю себе отель (по сути я рекламировать буду букинг). ИЛИ (что мне интересно) они предлагают интергацию на базе технологии White label Iframes - как я понял это такая же бяка - но интегрированная ко мне на сайт - все бронирование будет происходить на моем сайте (не выходя с него) под моими логотипами и брендами.

просим указывать реальные сроки (за срыв сроков -% от цены)

просим указывать цену людей хорошо знающих, а не изучающих параллельно по учебнику все это.

работаем через безопасную сделку (ТОЛЬКО)