Сделать landing page

Нужно создать лендинг: дизайн и верстка.

Дизайн должен быть простым, лаконичным и в одном стиле, там должны быть нормальные шрифты. Лендинг должен смотреться чисто. Это конечно все субъективно, но сразу видно когда дизайн правильный. Тема лендинга- продажа пробок для вина.

Есть прототип, есть тексты. Нужен правильный дизайн и верстка, которая поддерживается на всех браузерах.