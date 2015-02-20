Сделать landing page

Нужно разработать несложный сайт, который бы объединял статистику для лазертаг (по сути похоже на пейнтбол) клуба по игрокам. Есть подробное ТЗ и прототип в Axure. Платформа и язык на ваш выбор. Дизайн и верстка будут, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать лендинг: дизайн и верстка.
Дизайн должен быть простым, лаконичным и в одном стиле, там должны быть нормальные шрифты. Лендинг должен смотреться чисто. Это конечно все субъективно, но сразу видно когда дизайн правильный. Тема лендинга- продажа пробок для вина.
Есть прототип, есть тексты. Нужен правильный дизайн и верстка, которая поддерживается на всех браузерах.
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