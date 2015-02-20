Сделать упрощенную копию сайта

Добрый день!

Нужно сделать копию сайта http://www.skinceuticals.com/

Полностью воспроизвести дизайн с предложенной мной структурой меню.

Функции магазина - покупки, не нужны.

Но нужен каталог товаров с функциями фильтров товаров по категориям и т.п. как на образце.

Работу надо выполнить на CMS Joomla 2.5 - 3

Лучше сразу на нашем хостинге.

В приложении основная структура меню, некоторые пункты будут оплачиваться и воспроизводиться отдельно, они указаны.

Без предоплаты, оплата по факту сдачи работы или по выполнению видимого объема работ (этапами).

Оплата через webmoney или qiwi.

Работа срочная!

p.s. При добросовестном отношении к работе и профессионализме - долгосрочное сотрудничество по этому и другим проектам. Работы много.