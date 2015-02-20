Сделать упрощенную копию сайта

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно сделать копию сайта http://www.skinceuticals.com/

Полностью воспроизвести дизайн с предложенной мной структурой меню.

Функции магазина - покупки, не нужны.

Но нужен каталог товаров с функциями фильтров товаров по категориям и т.п. как на образце.

Работу надо выполнить на CMS Joomla 2.5 - 3

Лучше сразу на нашем хостинге.

В приложении основная структура меню, некоторые пункты будут оплачиваться и воспроизводиться отдельно, они указаны.

Без предоплаты, оплата по факту сдачи работы или по выполнению видимого объема работ (этапами).

Оплата через webmoney или qiwi.

Работа срочная!

p.s. При добросовестном отношении к работе и профессионализме - долгосрочное сотрудничество по этому и другим проектам. Работы много.

8 лет назад
kpn-13
Павел 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать проект по подобию

    Есть сайт (russia-phones точка ru) нужно будет разработать подобный ему функционал такой точно возможно изменения дизайна будут. Нужны примерные оценки роботы и сроки бюджет ограничен.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать landing page

    Нужно создать лендинг: дизайн и верстка. Дизайн должен быть простым, лаконичным и в одном стиле, там должны быть нормальные шрифты. Лендинг должен смотреться чисто. Это конечно все субъективно, но сразу видно когда дизайн правильный. Тема лендинга- ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Футбольный Landing page с видео

    $20

    Добрый день. Требуется изготовить Landing для футбольного тренажёра SKLZ KICK STAR.  Контент предоставлю. Как его переменить решать Вам! Фирменные цвета: Желтый, черный, белый.  Не чего не имею против если вы будете использовать шаблон. Адаптивная вёрстка и чистый HTML ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо создание сайта, не сложной структуры по аналогии с уже имеющимся, возможно на стандартном шаблоне.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание интернет магазина под ключ. С индивидуальным дизайном.

    У нас есть сейчас интернет магазин [url=http://systema.dp.ua/]systema.dp.ua[/url] , он создан на платформе PROM.ua, нам хотелось бы иметь магазин с индивидуальным дизайном и широким функционалом. Нужен сайт на OpenCart (Рассмотрим и другие варианты). Нужно экспортировать товары с PROM.ua ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта на основе White label Iframes

    Создание сайта по бронированию отелей Магадана  на основе White label Iframes сайта booking.com 1) требуется создание только White label Iframes на сайт. Это главная задача -  это интеграция этих окон booking.com  2) оптимальным было бы joomla 3...... какая-нибудь 3) возможно без дизайна ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт визитку

    Создать сайт наподобии: http://www.francobe.com/#intro  Для маркетолога-фрилансера, необходимо будет использовать 3 языка, русский, английский и французский, все переведем сами. Дизайн ваш

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка проекта SaaS (B2C) "под ключ"

    $2000

    [b]Если в Вашем портфолио пока ещё НЕТ примеров реализации сложных и нестандартных проектов (социальные сети, SaaS, CRM и т.д.), но оно пестрит лишь корпоративными сайтами и интернет-магазинами, [u]такие заявки учитываться не будут[/u], так как самое ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать лендинг

    Привет!  Нужно сверстать лендинг на Wordpress. Главное требование: поддержка плагина Visual Composer + подключение wooCommerce. Тексты, картинки, векторы предоставлю. с Вас финальный дизайн и верстка, можно по шаблону.  Указывайте цену и время выполнения.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад