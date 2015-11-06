Создать сайт для аренды квартир

Имеется полностью прорисованный дизайн сайта в фотошопе (все в слоях).

Необходимо его качественно сверстать, что б все быстро и хорошо работало.

Суть сайта:

На сайте находится информация о 5 квартирах (в дальнейшем еще парочка добавится).

Главная задача сайта - позволять пользователям бронировать квартиры.

Из функций:

- Слайдер картинок на главной странице

- Самообновляющаяся погода (определенный знак погоды (солнце, дождь и т.д.) и градусы)

- Самообновляющийся курс доллара и евро

- Бегущая строка

- Языковые версии сайта

- Календарь бронирования

- Рейтинг квартир (звезды)

- Галерея фото (открыть фото в большом размере при нажатии на него)

- Возможность оплаты с сайта (PayPal/Visa/Приват24/WebMoney)

- Раздел Отзывов

Более детальную информацию и весь дизайн отправлю непосредственно исполнителю.