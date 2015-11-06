Написать простой сайт

Добрый день! Нужно сделать копию сайта http://www.skinceuticals.com/ Полностью воспроизвести дизайн с предложенной мной структурой меню. Функции магазина - покупки, не нужны. Но нужен каталог товаров с функциями фильтров товаров по категориям и т.п. как на образце. Работу надо выполнить на CMS ...