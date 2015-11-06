Написать простой сайт

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок219 просмотров
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Необходимо написать простой сайт. Пример: http://www.macdigger.ru/ Жду предложения и цены . Прошу указать тему "сайт".

8 лет назад
kovalenko0411
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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