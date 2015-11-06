Интернет радио

$100
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок298 просмотров
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Требуется изготовить Сайт наподобие ИНТЕРНЕТ-РАДИО, с небольшими доработками. Ничего сложного. Подробности при личном разговоре или переписке. В дальнейшем возможно его ведение и продвижение.

8 лет назад
ROMA552324
Роман 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
allivan
50 летАндорра
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад
$80
10 дней
Кинул меня. После оплаты 50% с моей стороны даже не показал мне результат по моей просьбе, а сразу же запросил остаток суммы. И на мой отказ оплачивать, пропал.
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