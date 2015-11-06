Интернет радио

Имеется полностью прорисованный дизайн сайта в фотошопе (все в слоях). Необходимо его качественно сверстать, что б все быстро и хорошо работало. Суть сайта: На сайте находится информация о 5 квартирах (в дальнейшем еще парочка добавится). Главная задача сайта - ...