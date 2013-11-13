Логотип и небольшое изменение дизайна сайта

Сайт www.yarec.ru Ярец - молодой бобр. Нужно сделать бобра в виде статуетки, в дольнейшем он будет и символикой общества. Хотелось бы без острых углов, бобр металлический или золотой, в теплых тонах. Можно нарисовать космос, в правом углу уголок ...