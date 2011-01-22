salonbisera

Елена Назарчук salonbisera

 
48 летРоссия/Рязань
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Drupal Commerce
Хороший заказчик, задачу описывает четко, с иллюстрациями при необходимости, своевременная оплата - рекомендую
Роман выполнил задание быстро и качественно. В общении адекватен, легко понимает желания заказчика. Терпелив. И постоянно находится на связи. Надеюсь, что продолжим наше сотрудничество.
Ответный отзыв
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$230
10 баллов
9 лет назад
Настройка он-лайн платежей для интернет-магазина.
Полное взаимопонимание дает свои плоды — много месяцев успешного сотрудничества.
Продолжаем многолетнее сотрудничество с Евгением. Выполнили плановую доработку на сайте. Все быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
9 лет назад
Доработка функциональности интернет-магазина.
Работаем с Еленой уже достаточно давно. Всегда находим общий язык. Рекомендую как прекрасного человека и честного, ответственного заказчика!
Евгений - специалист высокого класса. Как всегда быстро и качественно. А самое главное - за разумную плату! Спасибо. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
lancemanfv
Михаил 
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Вопрос по форуму phpBB
Всё было круто
Спасибо. Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$230
10 баллов
9 лет назад
Настройка магазина на Drupal
В n-й раз сотрудничаем с Еленой. Работа прошла по плану, в чем немалая заслуга заказчика.
Профессионально, быстро, качественно. А главное, Евгений легко находит общий язык с заказчиком и точно понимает, о чем его просят. Рекомендую! Спасибо за работу!
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