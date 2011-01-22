salonbisera

Найти причину периодически возникающей ошибки у пользователей при оформлении заказа и исправить ее.
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется установить дополнительные модули и настроить систему он-лайн платежей для интернет-магазина.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Настройка дополнительных модулей. Отладка работы интернет-магазина, в частности этапов оформления заказа.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно настроить интернет-магазин на Drupal. Добавить модули оплаты, расчета доставки, скидки, бонусы и пр.Завершен9 лет назад
Необходимо перенести два сайта на другой хостинг. DrupalЗавершен10 лет назад
Необходимо: - Обновить движок - Обновить jQuery до актуальной версии без кодирования. Сейчас он запакован с помощью p, a, c, k, e, r - Обновить модули CAPTCHA и ViewsЗавершен11 лет назад
необходимо подкорректировать права доступа у отдельных групп, а так же создать дополнительные группы по количеству написанных сообщений пользователямиПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
В некоторых браузерах размер шрифта на отдельных страницах танцует. Необходимо сделать так, чтобы все браузеры отображали страницы без перекосов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Копирайт, статьи для сайтаКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо написать уникальные статьи для рукодельного сайта.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отрисовать шапки для двух сайтовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отредактировать шаблон Друпал и отрисовать дизайн сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад