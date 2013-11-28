Перенос сайтов на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо перенести два сайта на другой хостинг.

Drupal

Drupal
11 лет назад
salonbisera
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
1 день
Это не первая (и думаю, не последняя) совместная работа с Евгением. Как всегда - все быстро и точно выполнено. Рекомендую!
success :)

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад