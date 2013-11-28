Перенос сайтов на другой хостинг

Есть сайт mg-msk.ru. Сайт на 1С Bitrix. Нужно сделать так, чтобы страницы в каталоге открывались со слэшем на конце и без слэша одни и те же. Например: http://mg-msk.ru/catalog/cherniy-metalloprokat/balka/schveller -> Сделать чтобы ...