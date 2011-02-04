Рерайт 40тыс. знаков

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен43 заявки606 просмотров

Требуется сделать качественный рерайт статей. Исходники готовы. Тема - макияж, красота. Уникальность не менее 97% подробности заказа и ТЗ отправлю исполнителю.

14 лет назад
makarena55
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Xiunea
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Как обычно - все отлично!
Отличный заказчик. Очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Xiunea
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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