Сабж... Интересный пост со ссылкой на сайт
Рерайт 40тыс. знаков
Требуется сделать качественный рерайт статей. Исходники готовы. Тема - макияж, красота. Уникальность не менее 97% подробности заказа и ТЗ отправлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется качественный рерайт. Тематика, автошколы, вождения автомобиля. К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу, и добавить информацию). Нужно сделать качественный рерайт, желательно ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна девушка для написания небольших текстов на сайт салона красоты. При хорошем качестве будут постоянные заказы с моей стороны. Темы разные. Оплата в WMR. Тексты проверяю, поэтому желающих подсунуть чужие тексты прошу не беспокоится. ...Завершен14 лет назад
Необходимо написать биографию для Dj Rem-x (Набросок биографии уже есть, все вопросы можно параллельно задавать в ICQ). Биография будет опубликована на сайте www.rem-x.com с указанием автора. В биографии нужно проявить творчество и креативность. Жду ваших ...Завершен14 лет назад
Для главной страницы сайта требуется написать текст, про то, чем занимается интернет магазин - оптовая и розничная продажа аксессуаров, а также изготовление на заказ с включением ключевых слов. + 2 рерайта максимально отличающиеся ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для наполнения сайта необходимо написать 3 новости и 3 статьи. Необходимо вникнуть в тематику сайта, просмотреть рынок и выдать текст. Тематика: Хлебопекарное, кондитерское сырьё, оптовые продажи. Icq, scype.Завершен14 лет назад
- $50
Придумать домен для соц сети в зоне .com - для пользователей из разных стран (преимущественно Европа) - тематика сети – знакомства, любовь, флирт, общение - домен должен быть свободный (проверку ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте есть 30к символов, тематика здоровье, беременность, досуг и 10к симоволов по тематике софт, соответственно необходим рерайт данного текста, по срокам оптимально 1-4 дня. Оплата в WMRЗавершен14 лет назад
Необходимо написать серию статей по теме «Видео чат» От Вас сроки и цена за 1000 символов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Уважаемые Фрилансеры! Проводится конкурс на нейминг компании. ТЗ прилагаю в файле. Также в файле после ответов заказчика образец таблицы - в ней прошу Вас присылать свои варианты. Варианты присылайте ...Завершен14 лет назад