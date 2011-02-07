Необходимо написать биографию для Dj Rem-x (Набросок биографии уже есть, все вопросы можно параллельно задавать в ICQ). Биография будет опубликована на сайте www.rem-x.com с указанием автора. В биографии нужно проявить творчество и креативность. Жду ваших ...
Тексты на сайт салона красоты
Нужна девушка для написания небольших текстов на сайт салона красоты. При хорошем качестве будут постоянные заказы с моей стороны. Темы разные.
Оплата в WMR. Тексты проверяю, поэтому желающих подсунуть чужие тексты прошу не беспокоится.
Грамотность обязательна.
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