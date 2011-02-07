Тексты на сайт салона красоты

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Завершен44 заявки434 просмотра

Нужна девушка для написания небольших текстов на сайт салона красоты. При хорошем качестве будут постоянные заказы с моей стороны. Темы разные.

Оплата в WMR. Тексты проверяю, поэтому желающих подсунуть чужие тексты прошу не беспокоится.

Грамотность обязательна.

14 лет назад
PR-Brenor
Ольга 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Валерия хорошо понимает ТЗ, пишет соответственно тому, что заказано. Очень радует исполнение в срок и в обещанное время. Пишет грамотно, без ошибок, т.к. что текст можно не вычитывать досконально. Буду обращаться ещё.
Ольга, порядочный и очень доброжелательный человек. Вовремя вносит оплату, следит внимательно за качеством проделанной работы. Очень понравилось сотрудничество, надеюсь оно будет продолжительным. Всего вам наилучшего!

Заявки фрилансеров

new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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