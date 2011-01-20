Рерайт 40тыс. символов

Требуется качественный рерайт.

Тематика, автошколы, вождения автомобиля.

К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу, и добавить информацию).

Нужно сделать качественный рерайт, желательно что бы получилось интересней чем исходники.

Не должно встречаться дублей, предложений и словосочетаний (исключения для цитат, инициалов и те словосочетания, которые не реально переработь.)

Все тексты будут проверяться максимально, так что даже дубли предложений или не качественная работа будет видна.

Предлагайте ваши расценки, и примеры выполненных работ.

Так же будет тестовая публикация.

Готов платить до 0.9$ за 1тыс. символов без пробелов.