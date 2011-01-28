60.000 символов, туризм

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  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок193 просмотра

Требуется вкусное описание 30 стран по 2.000 символов на каждую. От Вас - цена и сроки.

14 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$60
6 дней
Сотрудничеством доволен. Исполнитель пишет быстро, содержательно, уникально - три критерия, по которым логично оценивать работу копирайтера. Мои рекомендации.
Приятный человек и заказчик. Оплата своевременно. С предоплатой нет проблем.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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