Приватно для natainua

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Завершен2 заявки170 просмотров

Копирайт, статьи для сайта

14 лет назад
salonbisera
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень интересная статья получилась. Все мои пожелания учтены. Работаем вместе и дальше.
От сотрудничества с Еленой остались только положительные впечатления: четкое ТЗ, своевременная оплата, приятна в общении. С удовольствием продолжу с Вами сотрудничество. Успехов Вам!

Заявки фрилансеров

natainua
Наталья 
43 года
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Была
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