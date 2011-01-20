Написание статей для интернет магазина

Требуется написать продающие уникальные статьи для интернет магазина www.richtel.ru

Задача:

главная страница "О компании" 2000 символов без учета пробелов -5$

Раздел каталога " Китайские телефоны" 4000 символов без учета пробелов -10$

модели 7 текстов по 2000 символов каждый, без учета пробелов 35-$

модели 3 текста по 1500 символов каждый , без учета пробелов 9$

ИТОГО= 12 текстов за 60$

Пробелы меня не интересуют, оплата и расчет только за текст(ы)