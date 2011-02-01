48 текстов - авто

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен31 заявка377 просмотров

Требуется написать 48 текстов (по 1000 символов) на главные страницы сайтов об автомобилях:

Audi A4

Audi A6

BMW 3

BMW 5

BMW 7

Chevrolet Lanos

Citroen C3

Citroen C5

Daewoo Matiz

И т.д.

Всего 48 марок автомобилей.

1к=1$

Срок - 5 дней.

14 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена на отлично. Качественные, читаемые тексты. Сроки соблюдены.
Отличный заказчик: четкое задание, моментальная оплата. Осталась очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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