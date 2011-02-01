Требуется написать 48 текстов (по 1к) на главные страницы каталогов отелей. 1к=1$ Срок - 5 дней. Сдача по 10 статей в день.
48 текстов - авто
Требуется написать 48 текстов (по 1000 символов) на главные страницы сайтов об автомобилях:
Audi A4
Audi A6
BMW 3
BMW 5
BMW 7
Chevrolet Lanos
Citroen C3
Citroen C5
Daewoo Matiz
И т.д.
Всего 48 марок автомобилей.
1к=1$
Срок - 5 дней.
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