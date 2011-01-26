48 текстов - отели

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок344 просмотра

Требуется написать 48 текстов (по 1к) на главные страницы каталогов отелей.

1к=1$

Срок - 5 дней.

Сдача по 10 статей в день.

14 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Остался очень доволен работой с Владимиром. Все тексты осмысленные и хорошего качества. Выполнены раньше оговореного срока. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество. Заказчик просто замечательный, рекомендую. Хорошее отношение к исполнителю, взаимное уважение, быстрая проверка и оплата работы. Все идеально.

Заявки фрилансеров

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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