Написание детских комиксов

Необходимо составить задания для книги комиксов «Весёлые Кулиничи».

Формат книги А-2, сворачивается в А-6. Готовых иллюстраций 10 шт. + обложка.

Нужна проработка сюжета и диалогов между героями. Историии должны быть интересными, детскими (5-8 лет) и шуточными. Вот герои:

тётенька Чиабатта с Италии

Папа Калач (Папа)

Мама Пампушка (Мама)

Сынок Штруделек (Сынок)

Мальчик-Круассанчик (друг)

Булочка-Разумничка (дочка)

Дедушка Сухарь

Батон Васильевич (сосед)

Сушки – Хохотушки (подружки)

Пончик Берли (друг)

Картинка с героями в приложении.

Пример комиксов: http://www.comiksi.ru/donald.html .

Все, кто готов поработать над комиксами пишите нам сроки и стоимость.

За ранее всем спасибо.