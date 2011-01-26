2 уникальных текста - Химчистка авто, Полировка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок332 просмотра

Необходимо написать 2 уникальных текста.

1. Химчистка авто

2. Полировка авто

ТОЛЬКО тем кто разбирается в этой тематике. Тексты буду размещены для людей, и они их будут читать.

Если текст будет сделан, а не читабелен, т.е. сбор название и определений, такой текст отклоню и приступлю к поиску нового исполнителя.

Предложения скрыты.

В личку не писать.

Оплата моментальная, после одобрения текста.

Сроки - 2-3дня рабочих

14 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Работы выполнена в сроки. Статьи уникальны. Спасибо. Буду работать с Евгенией дальше.
Большое спасибо за заказ. Очень приятное и творчески поработали. Понравилась своевременная предоплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад