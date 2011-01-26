2 уникальных текста - Химчистка авто, Полировка

Необходимо написать 2 уникальных текста.

1. Химчистка авто

2. Полировка авто

ТОЛЬКО тем кто разбирается в этой тематике. Тексты буду размещены для людей, и они их будут читать.

Если текст будет сделан, а не читабелен, т.е. сбор название и определений, такой текст отклоню и приступлю к поиску нового исполнителя.

Предложения скрыты.

В личку не писать.

Оплата моментальная, после одобрения текста.

Сроки - 2-3дня рабочих