Нужен текст тематики хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок342 просмотра

Необходимо написать текст объемом 2-3к символов для сайта хостинга, для раздела о компании

14 лет назад
Jak177
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Prefiks
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$40
5 дней
C работой справился на отлично, хорошо знаком с технической стороной вопроса
Работал с Денисом по проекту. Приятные впечатления, своевременная оплата. Удачи в работе!

Заявки фрилансеров

Prefiks
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад