Создание тем на форумах

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Завершен3 заявки209 просмотров

На искомом региональном сайте каждый день выходят новости. В данном регионе есть несколько хорошо посещаемых форумов, на них надо очень завуалированно создавать темы (или отписываться в готовых-подходящих), делая ссылку на новость на искомом сайте. Пока 1 раз в неделю, посмотрим как будет получаться. Самое главное: чтобы не было явно понятно, что это реклама, т.к. все эти сайты связаны, все друг друга знают на них и вообще сообразительные там люди :)

Оплата по факту (WM)

14 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Loreleya
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$7
3 дня
Все хорошо, понравилось, работаем дальше.
Отличный заказчик, даёт четкие указания, приятно работать.

Заявки фрилансеров

Loreleya
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад