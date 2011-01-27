Создание тем на форумах

На искомом региональном сайте каждый день выходят новости. В данном регионе есть несколько хорошо посещаемых форумов, на них надо очень завуалированно создавать темы (или отписываться в готовых-подходящих), делая ссылку на новость на искомом сайте. Пока 1 раз в неделю, посмотрим как будет получаться. Самое главное: чтобы не было явно понятно, что это реклама, т.к. все эти сайты связаны, все друг друга знают на них и вообще сообразительные там люди :)

Оплата по факту (WM)