Нужен синонимайз на статьи.

Всем привет!

Нужен синонимайз на 10 статей (Источник и ключевые слова я даю). На выходе с каждой статьи должно, быть 200 статей, итог 2000 статей. Длина шингла 5-6. Уникальность текста 95% - 98%. Текст на выходе должен быть читаемый человеком. В каждой статье должно меняться как минимум по три ключевых слова.

Ваша цена и сроки!