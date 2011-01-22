Нужен синонимайз на статьи.

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Закрыт4 заявки207 просмотров

Всем привет!

Нужен синонимайз на 10 статей (Источник и ключевые слова я даю). На выходе с каждой статьи должно, быть 200 статей, итог 2000 статей. Длина шингла 5-6. Уникальность текста 95% - 98%. Текст на выходе должен быть читаемый человеком. В каждой статье должно меняться как минимум по три ключевых слова.

Ваша цена и сроки!

14 лет назад
andrew_puma
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

denakademik
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$13
3 дня

Заявки фрилансеров

denakademik
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад