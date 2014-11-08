Грамотный сео-рерайт!
Занимаюсь рерайтингом/копирайтингом более 4-х лет.
Пишу обо всем, ибо не бывает плохих тем для рерайта! ;)
Расценки за 1000 збп:
Информационный рерайт — 1-2$ (с собственноручным поиском источника дороже);
СЕО рерайт (ключевые слова) — 2$;
Копирайт, СЕО копирайт — 2-3$ (чаще договорная цена)
Анкоры — 0.2$ шт.
На связи online 10 часов в сутки.
Skype: seorerayt
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Новости были успешно опубликованы.
Ответный отзыв
Хороший работник, рекомендую, отличные задания и понятные
$20
9 баллов
10 лет назад
Написание статей
Новость написана хорошо, не смотря на сложную тематику.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми
$10
9 баллов
10 лет назад
Спасибо Андрею за качественную работу. Все правки и замечания были учтены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Интересный проект, моментальная оплата, профессиональный и грамотный подход к работе с исполнителями, - рекомендую как ответственного заказчика! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
$5
10 баллов
10 лет назад
Android
В рамках представленного СРОЧНОГО задания, Андрей подготовил грамотный и интересный рерайт. Итоговый текст был готов раньше оговорённых сроков без какого-либо ущерба качеству! В общем, человек не подвёл. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Евгением. Четко постановил задачу, своевременно оплатил! Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
11 лет назад
Доверил работу человеку без положительных отзывов от работодателей. И не прогадал. Тексты прекрасные, ТЗ соответствуют. Сдал всё гораздо раньше нужного срока. Если нужен ответственный работник, то вот он :) Лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Понятно объяснил, вовремя оплатил! Буду рад очередному сотрудничеству!
Копирайтинг
5 отзывов
$30/час
от $500от 30 дней
нет рейтинга