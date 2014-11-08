andrew_puma

Андрей andrew_puma

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Грамотный сео-рерайт!

Занимаюсь рерайтингом/копирайтингом более 4-х лет.

Пишу обо всем, ибо не бывает плохих тем для рерайта! ;)

Расценки за 1000 збп:

Информационный рерайт — 1-2$ (с собственноручным поиском источника дороже);

СЕО рерайт (ключевые слова) — 2$;

Копирайт, СЕО копирайт — 2-3$ (чаще договорная цена)

Анкоры —  0.2$ шт.

На связи online 10 часов в сутки.

Skype: seorerayt

Отзывы заказчиков

DSMan
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Постинг новостей афиши ночных мероприятий.
Новости были успешно опубликованы.
Хороший работник, рекомендую, отличные задания и понятные
Ответный отзыв
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
9 баллов
10 лет назад
Написание статей для сайта
Написание статей
Новость написана хорошо, не смотря на сложную тематику.
Приятно работать с такими людьми
Ответный отзыв
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Описание клиник Израиля
Спасибо Андрею за качественную работу. Все правки и замечания были учтены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Интересный проект, моментальная оплата, профессиональный и грамотный подход к работе с исполнителями, - рекомендую как ответственного заказчика! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать рерайт обзора мобильного приложения
Android
В рамках представленного СРОЧНОГО задания, Андрей подготовил грамотный и интересный рерайт. Итоговый текст был готов раньше оговорённых сроков без какого-либо ущерба качеству! В общем, человек не подвёл. Рекомендую к сотрудничеству!
Доволен сотрудничеством с Евгением. Четко постановил задачу, своевременно оплатил! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Or1ginal
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
10 статей про 10 автомобилей
Доверил работу человеку без положительных отзывов от работодателей. И не прогадал. Тексты прекрасные, ТЗ соответствуют. Сдал всё гораздо раньше нужного срока. Если нужен ответственный работник, то вот он :) Лучшие рекомендации.
Понятно объяснил, вовремя оплатил! Буду рад очередному сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
$30/час
от $500от 30 дней
нет рейтинга