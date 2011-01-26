SEO копирайт

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Завершен32 заявки465 просмотров

Нужен качественный рерайт статей. Тема - описание брендов косметики. (текст предоставлю)

Объем 5 статей по 1000 зн.

+ 1 статья - 2000 зн. Тема парфюмерия.

Уникальность текстов - обязательна. Указывайте цену и сроки.

14 лет назад
Cardelen
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$13
1 день
Оперативная работа, отличные тексты. Благодарна за работу, буду обращаться еще.
Приятно было поработать с Натальей. Четко составленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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