Рерайт статей

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Завершен46 заявок601 просмотр

Здравствуйте!

Интересует качественный рерайт статей туристической тематики:

http://x-rest.com.ua/sobiraemsya-v-pohod-chto-brat-i-zachem

http://x-rest.com.ua/osnovy-uhoda-za-nozhami-chto-tochno-nuzhno-znat%27

http://x-rest.com.ua/stat%27ya-pro-spal%27nye-meshki-chast%27-1

http://x-rest.com.ua/stat%27ya-pro-spal%27nye-meshki-chast%27-2-prodolzhenie

14 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$18
2 дня
Человек отлично справился с задачей. будем сотрудничать.
Спасибо за плодотворное сотрудничество и моментальную оплату.

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад