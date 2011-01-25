Необходимо написать текст объемом 2-3к символов для сайта хостинга, для раздела о компании
Рерайт статей
Здравствуйте!
Интересует качественный рерайт статей туристической тематики:
http://x-rest.com.ua/sobiraemsya-v-pohod-chto-brat-i-zachem
http://x-rest.com.ua/osnovy-uhoda-za-nozhami-chto-tochno-nuzhno-znat%27
http://x-rest.com.ua/stat%27ya-pro-spal%27nye-meshki-chast%27-1
http://x-rest.com.ua/stat%27ya-pro-spal%27nye-meshki-chast%27-2-prodolzhenie
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