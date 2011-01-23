Необходимо написать текст объемом 2-3к символов для сайта хостинга, для раздела о компании
Наполнение сайта (рерайт+фото)
Нужно забить товар( детские товары и описание брендов). Опыт по детским товарам и печатной продукции.
Два разных сайта.
Товар заноситьс прайсов , описание по примеру http://wonder-land.msk.ru/ рекомендуемые источники укажу.
К рерайту добавить нужно фото.
Возможно постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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