Необходимо написать текст объемом 2-3к символов для сайта хостинга, для раздела о компании
Написать оригинальные тексты
Здравствуйте необходимо разработать оригинальные текста для веб сайта !
Всего 6 разделов, нужно 6 страниц !
Написать красивые легко читающиеся текста,работать необходимо до полного утверждения заказчиком !
Сроки-1-2 дня.
Жду Ваших предложений !
В приложении материал для размышления.
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