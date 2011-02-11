Написать оригинальные тексты

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок378 просмотров

Здравствуйте необходимо разработать оригинальные текста для веб сайта !

Всего 6 разделов, нужно 6 страниц !

Написать красивые легко читающиеся текста,работать необходимо до полного утверждения заказчиком !

Сроки-1-2 дня.

Жду Ваших предложений !

В приложении материал для размышления.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$25
2 дня
Отлично справилась с работой,понимает заказчика с полуслова ! Оперативно и качественно выполняет свою работу !!!
Было очень приятно работать с профессионалом: всегда на связи, четко поставленное задание, моментальная оплата и приятное общение! Спасибо!

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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