8 статей с описанием услуг (разработка сайтов)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок403 просмотра

Темы: Разработка сайта, сопровождение сайта, продвижение сайта, дизайн сайта, разработка логотипа, фирменный стиль, реклама в интернете, хостинг

14 лет назад
andreybarantsev
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$50
5 дней
Большое спасибо за работу.
Работать приятно. Оплата вовремя. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад
$60
5 дней
Ульяна написала замечательную статью о «сопровождении сайта». Пишет очень хорошо. Ответственная, пунктуальная. Работать с ней очень приятно. Большое спасибо.
Огромное спасибо Андрею за сотрудничество! Заказчик, который с уважением и пониманием относиться к работе фрилансера, четко оговаривает условия сотрудничества, настроен на диалог, что важно!!! Всегда вовремя оплачивает заказ. Желаю успехов!

Заявки фрилансеров

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад

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