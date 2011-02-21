Название для логистической компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен72 заявки2252 просмотра
#1$50

Услуги компании:

1. Авиа-доставка товаров

2. Контейнерные перевозки.

3. Поиск, покупка и доставка товаров в Китае.

Компания украинская, главный офис в Киеве. Требования - запоминаемость, оригинальность, ассоциативное соответствие предлагаемым услугам.

14 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
И снова победа в нашем конкурсе. Качество и разнообразие вариантов от Елены достойно самой высокой оценки. Спасибо!
Спасибо за конкурс - было здорово, интересно и приятно поучаствовать!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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