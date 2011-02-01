Добрый день. Необходимо написать (скомпиллировать) статью об изучении иностранных языков. Исходники предоставляются. Объем 5000 знаков с пробелами. Оплата WEBMONEY. Авансирование. Срочно. Цена обсуждаема.
36 интересных статей по теме
Есть сайт по обоям для рабочего стола - wallpaper-yaport(тчк)ру в нем 35 категорий [3d графика Apple Windows Абстрактные Авто и девушки Автомобили Аниме Архитектура Валюта Вертолеты Вкусности День Валентина Животные Знаки зодиака Знаменитости Игры Кинофильмы Компьютер Космос Креативные Мотоциклы Музыка Мультфильмы Новый год Облака, небо Приколы Природа Рисованные Самолеты Скалы и горы Спорт Фантастическое Фэнтези Цветы Разное]
Нужно составить к каждой категории ИНТЕРЕСНУЮ и ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА статью (только копирайт!), например из темы а Вы знаете что…
Пример видел на http://wallpaper.zoda.ru/ так у каждой категории такое есть, НО НЕ НУЖНО слизывать оттуда!!!
Итого нужно 35 интересных статей по ~1500 символов и 1 статью на главную страницу на 3000 символов.
Укажите ваш опыт и цену и как быстро сделаете, за которую готовы выполнить заказ целиком.
P.S.: и укажите цену за половину объема
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