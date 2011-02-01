36 интересных статей по теме

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Завершен32 заявки462 просмотра

Есть сайт по обоям для рабочего стола - wallpaper-yaport(тчк)ру в нем 35 категорий [3d графика Apple Windows Абстрактные Авто и девушки Автомобили Аниме Архитектура Валюта Вертолеты Вкусности День Валентина Животные Знаки зодиака Знаменитости Игры Кинофильмы Компьютер Космос Креативные Мотоциклы Музыка Мультфильмы Новый год Облака, небо Приколы Природа Рисованные Самолеты Скалы и горы Спорт Фантастическое Фэнтези Цветы Разное]

Нужно составить к каждой категории ИНТЕРЕСНУЮ и ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА статью (только копирайт!), например из темы а Вы знаете что…

Пример видел на http://wallpaper.zoda.ru/ так у каждой категории такое есть, НО НЕ НУЖНО слизывать оттуда!!!

Итого нужно 35 интересных статей по ~1500 символов и 1 статью на главную страницу на 3000 символов.

Укажите ваш опыт и цену и как быстро сделаете, за которую готовы выполнить заказ целиком.

P.S.: и укажите цену за половину объема

14 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Анастасия выполнила работу в срок и очень качественно. Во время работы находилась постоянно на связи, что позволило оперативно решать возникшие вопросы. Работой доволен, Советую!
Спасибо за сотрудничество. Замечательный заказчик. Моментальная оплата, четкое ТЗ.

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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