Много рерайта по ювелирной тематике

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Закрыт33 заявки468 просмотров

Более 15 тыс знаков рерайта околоювелирной тематики. Обзор брендов, описание драгоценных материалов и т.п. Пример: 10:58 : http://www.luxemag.ru/jewellery/6670.html

Уникальность не мнее 60%, обязательно соблюдать стилистику, тошнота не более 11%. Грамотность - 100% включая пунктуацию. Цена 20-30 руб за 1000 знаков

HTML
14 лет назад
OrisS
63 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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