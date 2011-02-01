Тексты - медицина Израиля

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок323 просмотра

Нужно 5 статей на темы:

Медицина Израиля

Лечение в Израиле

Новости медицины в Израиле

Медицинский туризм в Израиле

Иновации

Методы лечения

и т.п.

5 любых тем на выбор.

1.3$ / 1000символов

можно рерайт - каждая статья 1000-2000 символов

итого на 12$

14 лет назад
troidesigns
Тим Шан 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$12
2 дня
Хорошо написанные тексты и в срок. Спасибо
Отличный заказчик. Просто превосходный!
YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Хорошо и красиво составленные тексты. Спасибо. Рекомендую
Отличный заказчик - легкий в общении, щедрый в поощрении! Спасибо, было приятно с Вами работать!!
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$12
2 дня
Быстрая и качественная работа! Спасибо!
Осталась довольна сотрудничеством. Четкое задание и своевременная оплата. Все отлично!!!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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