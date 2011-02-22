Слоган компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен46 заявок1583 просмотра
#1$50

Уважаемые Фриласеры!

Требуется придумать слоган для компании, лаконичный и интересный. Желательно, чтобы было также исполнение этого слогана и на английском языке, т.к. компания зарегистрирована и на русском, и на английском.

В приложении бриф, заполненный заказчиком.

Назначаю одно призовое место в 50 у.е., каторые уйдут тому, чей вараинт утвердит заказчик.

Слоган, как обычно, нужен очень срочно, в пятницу варианты пойдут на рассмотрение. Жду от Вас варианты слоганов в прикреплённых запароленных вордовских файлах, пароли кидайте мне в личку.

Спасибо! Удачных Вам идей!

14 лет назад
makscolt
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов

Победитель конкурса

i18
51 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
#1
Ирина участвовала в конкурсе. Среди всех заявленных работ именно ей удалось придумать оригинальный слоган, который по соответствовал всем требованиям заказчика. Великолепный исполнитель да и приятный в общении человек. Рекомендую!
Максим, спасибо за интересный конкурс и предоставленную возможность в нём поучаствовать.

Заявки фрилансеров

i18
51 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
#1

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