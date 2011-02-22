Слоган компании

# 1 — $ 50

Уважаемые Фриласеры!

Требуется придумать слоган для компании, лаконичный и интересный. Желательно, чтобы было также исполнение этого слогана и на английском языке, т.к. компания зарегистрирована и на русском, и на английском.

В приложении бриф, заполненный заказчиком.

Назначаю одно призовое место в 50 у.е., каторые уйдут тому, чей вараинт утвердит заказчик.

Слоган, как обычно, нужен очень срочно, в пятницу варианты пойдут на рассмотрение. Жду от Вас варианты слоганов в прикреплённых запароленных вордовских файлах, пароли кидайте мне в личку.

Спасибо! Удачных Вам идей!