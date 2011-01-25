Описание лотов для американского Ебей

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Закрыт2 заявки226 просмотров

Требуется человек, который бы смог грамотно и красиво составлять описание лотов для американского Ебея - текст, картинки и т.д.

Вся инфа есть в инете, не обязательно выдумывать что то из головы, но нужно сделать это визуально привлекательно.

Пример http://cgi.ebay.com/New-4x30mm-Day-Pop-up-Night-Vision-Binoculars-Telescope-/200568989085?pt=Binocular&hash=item2eb2d7e59d

Т.е. много хорошего качества картинок, красивый текст и т.д.

Жду предложений в личку. Оплата Яндекс Деньгами.

Пока лотов немного, но в будущем будет больше.

14 лет назад
ceruleo
Анна 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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