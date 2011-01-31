Нужно сделать описание игры (700 символов)

# 1 — $ 30

Нужно сделать описание онлайн игры. Необходимо составить свое описание либо грамотный рерайт. См. прикрепленный файл, там имеются НЕ профессиональные варианты описания с информацией об игре, которая потребуется.

Требования:

* ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ описание

* ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВЫВЕРЕННОЕ описание (аудитория игры - люди в возрасте 15-40 лет)

* описание должно быть ЗАХВАТЫВАЮЩИМ с первого предложения, у человека, который его читает, должно появится желание зарегистрироваться и поиграть в эту игру

* в первом или втором предложении должно быть слово "БЕСПЛАТНАЯ" (например, бесплатная космическая онлайн стратегия)

* описание должно быть от 700 до 1000 символов (включая пробелы и знаки препинания)

* короткий вариант этого же описания до 255 символов (включая пробелы и знаки препинания), слово "бесплатная" в этом варианте может не использоваться

P.S. речь идет о браузерной игре, т.е. можно играть с любого браузера без необходимости что-то загружать или устанавливать, в игре не используются флеш, анимации и т.п., суть игры - захватывающая тактическими приемами космическая стратегия, играть можно со смартфона и любого др. мобильного устройства.