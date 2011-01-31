Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения Принцип простой :) Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы Необходимо в 1й и 3й колонках ...
Нужно сделать описание игры (700 символов)
Нужно сделать описание онлайн игры. Необходимо составить свое описание либо грамотный рерайт. См. прикрепленный файл, там имеются НЕ профессиональные варианты описания с информацией об игре, которая потребуется.
Требования:
* ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ описание
* ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВЫВЕРЕННОЕ описание (аудитория игры - люди в возрасте 15-40 лет)
* описание должно быть ЗАХВАТЫВАЮЩИМ с первого предложения, у человека, который его читает, должно появится желание зарегистрироваться и поиграть в эту игру
* в первом или втором предложении должно быть слово "БЕСПЛАТНАЯ" (например, бесплатная космическая онлайн стратегия)
* описание должно быть от 700 до 1000 символов (включая пробелы и знаки препинания)
* короткий вариант этого же описания до 255 символов (включая пробелы и знаки препинания), слово "бесплатная" в этом варианте может не использоваться
P.S. речь идет о браузерной игре, т.е. можно играть с любого браузера без необходимости что-то загружать или устанавливать, в игре не используются флеш, анимации и т.п., суть игры - захватывающая тактическими приемами космическая стратегия, играть можно со смартфона и любого др. мобильного устройства.
Победитель конкурса
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