Текст для главной.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок370 просмотров

Требуется написать заголовок и продающий текст для главной страницы. Объем ~2,5 - 3 тыс.

Уникальность текста, соответствие тематике обязательны!

Портфолио!

Адрес сайта: http://lifestyle.kh.ua

14 лет назад
JVector
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров