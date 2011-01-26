Написать оптимизированный текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок190 просмотров

Необходимо освежить текст на сайте http://maxa.com.ua/ru/main. Там, внизу 1 300 символов текста. Его необходимо переделать, используя ключевые слова:

1. женская одежда

2. женская одежда в Москве

3. модная одежда

4. модная одежда в Москве

Количество символов оставить, как есть, около 1 300.

14 лет назад
apollonin
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный, красивый и понятный текст. Я очень доволен и работой и общением.
Прекрасный, душевный, адекватный заказчик. Буду рада продолжению банкета ;)

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен рерайт 30к

    Нужно сделать рерайт статей, примерно 30000 знаков без пробелов. уникальность статьи от 95%. Тематика: готовые бани, экодома, дачи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать описание игры (700 символов)

    $30

    Нужно сделать описание онлайн игры. Необходимо составить свое описание либо грамотный рерайт. См. прикрепленный файл, там имеются НЕ профессиональные варианты описания с информацией об игре, которая потребуется. Требования: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тексты - медицина Израиля

    $12

    Нужно 5 статей на темы: Медицина Израиля Лечение в Израиле Новости медицины в Израиле Медицинский туризм в Израиле Иновации Методы лечения и т.п. 5 любых ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание лотов для американского Ебей

    Требуется человек, который бы смог грамотно и красиво составлять описание лотов для американского Ебея - текст, картинки и т.д. Вся инфа есть в инете, не обязательно выдумывать что то из головы, но ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Слоган компании

    $50

    Уважаемые Фриласеры! Требуется придумать слоган для компании, лаконичный и интересный. Желательно, чтобы было также исполнение этого слогана и на английском языке, т.к. компания зарегистрирована и на русском, и на английском. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно размножить статью

    Нужно размножить статью (2000 символов) для регистрации в каталогах статей. Бюджет ограничен. Помогите! Заранее благодарен!

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад