Рерайт 20-30 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок463 просмотра

1. 10 статей по теме "диски replica" в статье три раза (в начале, в середине и в конце). Также в разных словоформах.

2. 10-20 статей по теме "частного сыска", подробнее в личку.

3. Поиск статей для рерайта с исполнителя.

4. 2100 знаков

5. Уникальность минимум 98%, схитрить не получится - тексты со словами с замененными русскими символами не приму.

6. Оплата после проверки.

7. Оперативность в реализации

8. При успешном проекте - возможно дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
randei
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Лучшие писатели статей из всех с кем приходилось работать. Оперативность, отличные тексты - рекомендую.
Точное ТЗ, своевременная оплата - отличный заказчик и просто приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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