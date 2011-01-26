Необходимо написать тексты для вставки на страницах сайта. Тематика сайта - бизнес, инвестиции, мошенничество (социальная сеть для бизнесменов). Требования к текстам: краткое описание тех возможностей которые открывает данная страница сайта, тексты с скрытым ...
Нужен копирайт
В течение двух дней нужно написать 90 небольших текстов по 500 символов (описания). Оплата 1000 р. Подробности в личку.
Заявки фрилансеров
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