Нейминг оконной компании

Надо составить ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ТЗ по сайту турфирмы на джумле (выполнять не надо, только тз) но тз должно быть максимально напичкано самыми передовыми технологиями сайтостроения (AJAX, .NET, JQuery и пр..) некоторый (значит что надо придумать еще ...