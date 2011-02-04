Название пакета услуг

# 1 — $ 50

Необходимо разработать название для пакета услуг бренд-агентства.

Пакет включает в себя нейминг + доменное имя+слоган+логотип.

Можно использовать как крылатые выражения (что в имени тебе моем), так и просто название в одно слово.

Варианты "вип", "все включено", "базовый" и подобные банальности не рассматриваются.

По-моему меня не очень поняли. Название нужно "пакету услуг", а не агентству.