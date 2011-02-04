Название пакета услуг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен46 заявок3551 просмотр
#1$50

Необходимо разработать название для пакета услуг бренд-агентства.

Пакет включает в себя нейминг + доменное имя+слоган+логотип.

Можно использовать как крылатые выражения (что в имени тебе моем), так и просто название в одно слово.

Варианты "вип", "все включено", "базовый" и подобные банальности не рассматриваются.

По-моему меня не очень поняли. Название нужно "пакету услуг", а не агентству.

14 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
30 отзывов(-1)

Победитель конкурса

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1
Сергей разработал для нас оригинальное название услуги. Видно, что он работал, а не предлагал первое попавшиеся, что взбрело в голову. Спасибо. Рекомендуем.

Заявки фрилансеров

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1

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