Нужно сделать копирайтинг 8-ми статей. Общее количество символов примерно 25000.
Создание нескольких заметок (ювелирка)
Необходимо создать 5 коротких заметок (примерно 80 слов):
- кольца из серебра
- браслеты из серебра
- серебряные цепочки
- серебряные серьги
- подарочная упаковка
плюс небольшие статьи:
- история ювелирных украшений
- хранение и уход за ювелирными украшениями
- как дарить ювелирные украшения.
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