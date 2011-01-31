Создание нескольких заметок (ювелирка)

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Завершен21 заявка330 просмотров

Необходимо создать 5 коротких заметок (примерно 80 слов):

- кольца из серебра

- браслеты из серебра

- серебряные цепочки

- серебряные серьги

- подарочная упаковка

плюс небольшие статьи:

- история ювелирных украшений

- хранение и уход за ювелирными украшениями

- как дарить ювелирные украшения.

14 лет назад
li11
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Приятно было работать. надеюсь на продолжение сотрудничества. спасибо.
Только положительные эмоции от совместной работы. ТЗ четкое, тема интересная, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя. Спасибо!
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
14 лет назад
$18
2 дня
Сделано в срок. рекомендую
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
14 лет назад

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