Нужно отредактировать статьи на сайте

Здраствуйте Уважаемые веблансеры.

У меня имеется проект в сети http://prohand.ru

На сайте люди размещают статьи...

но многие из них размещаются пользователями некооректно а также не валидными для поисковиков...

требуется их оптимизировать под сео, затем сделать читабельными, тоесть убрать лишние переносы строк...

Работа не сложная...

icq:454703110

а также здесь оставляем заявочки, ждем вас.