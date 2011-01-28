Нужно отредактировать статьи на сайте

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Закрыт7 заявок345 просмотров

Здраствуйте Уважаемые веблансеры.

У меня имеется проект в сети http://prohand.ru

На сайте люди размещают статьи...

но многие из них размещаются пользователями некооректно а также не валидными для поисковиков...

требуется их оптимизировать под сео, затем сделать читабельными, тоесть убрать лишние переносы строк...

Работа не сложная...

icq:454703110

а также здесь оставляем заявочки, ждем вас.

14 лет назад
flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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