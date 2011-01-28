Качественный рерайт. Объем 5К знаков каждая, всего 4 статьи 98-100% уникальности по etxt антиплагиат. Названия: Курорты Азовского моря Базы отдыха Азовского моря Санатории на Азовском море Пансионаты Азовского моря ...
Нужно отредактировать статьи на сайте
Здраствуйте Уважаемые веблансеры.
У меня имеется проект в сети http://prohand.ru
На сайте люди размещают статьи...
но многие из них размещаются пользователями некооректно а также не валидными для поисковиков...
требуется их оптимизировать под сео, затем сделать читабельными, тоесть убрать лишние переносы строк...
Работа не сложная...
icq:454703110
а также здесь оставляем заявочки, ждем вас.
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