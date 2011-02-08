Нужно придумать название сайта и к нему слоган(не обязательно, но желательно) Сайт помогает арендовать посуточно квартиры, коттеджи в Крыму (в дальнейшем будут Карпаты, Львов ...), а также предлагает экскурсии. Название ...
4 обзорных статьи по Азовскому морю
Качественный рерайт.
Объем 5К знаков каждая, всего 4 статьи 98-100% уникальности по etxt антиплагиат.
Названия:
Курорты Азовского моря
Базы отдыха Азовского моря
Санатории на Азовском море
Пансионаты Азовского моря
К каждой статье подобрать 5 фотографий, подходящих по смыслу, не менее 400 пикселей по большей стороне.
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