4 обзорных статьи по Азовскому морю

$22
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Завершен31 заявка486 просмотров

Качественный рерайт.

Объем 5К знаков каждая, всего 4 статьи 98-100% уникальности по etxt антиплагиат.

Названия:

Курорты Азовского моря

Базы отдыха Азовского моря

Санатории на Азовском море

Пансионаты Азовского моря

К каждой статье подобрать 5 фотографий, подходящих по смыслу, не менее 400 пикселей по большей стороне.

14 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolaeva_Anna
Анна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$22
3 дня
Анна отлично справилась с заданием, спасибо!

Заявки фрилансеров

Nikolaeva_Anna
Анна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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